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Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V, долгое время круживший в украинском воздушном пространстве, подошел к границам непризнанной ЛНР на расстояние в 60 километров. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что это доказывает стремление США до предела обострить ситуацию в регионе.

Ссылаясь на мониторинговый сервис Flightradar 24, американский самолет-разведчик залетел в треугольник между Изюмом, Северодонецком и Краматорском. Именно здесь он взял курс на границу ЛНР и приблизился к ней всего на 60 км.

Во время разведывательного полета самолет отслеживал все происходящее на территории самопровозглашенных республик, а также в России и Белоруссии. Не исключено, что он высматривал цели для атак ВС Украины, которые в последнее время проявляют на Донбассе все большую активность и вполне могут готовить если не наступательную операцию, то крупные провокации.

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  • Анна
  • 29.01.2022
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