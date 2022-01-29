Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V, долгое время круживший в украинском воздушном пространстве, подошел к границам непризнанной ЛНР на расстояние в 60 километров. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что это доказывает стремление США до предела обострить ситуацию в регионе.

Ссылаясь на мониторинговый сервис Flightradar 24, американский самолет-разведчик залетел в треугольник между Изюмом, Северодонецком и Краматорском. Именно здесь он взял курс на границу ЛНР и приблизился к ней всего на 60 км.

Во время разведывательного полета самолет отслеживал все происходящее на территории самопровозглашенных республик, а также в России и Белоруссии. Не исключено, что он высматривал цели для атак ВС Украины, которые в последнее время проявляют на Донбассе все большую активность и вполне могут готовить если не наступательную операцию, то крупные провокации.