Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже несколько лет над Россией висит угроза отключения от глобальной межбанковской связи – США и ЕС предложили сделать это ещё несколько лет назад. Однако решиться на этот шаг они пока не могут.

Но, как сообщает издание РИА Новости, сейчас появилась ещё одна угроза – удар по финансовой системе и мораторий на доступ к средствам Международного валютного фонда. Ввести такие санкции предлагается на фоне ситуации с Украиной. В итоге от этого могут пострадать крупнейшие российские кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Российский фонд прямых инвестиций.

Отмечается, что это весьма серьёзная угроза, так как отключение от SWIFT может спровоцировать сбои в экспортно-импортных поставках. Впрочем, есть и альтернативы – к примеру, китайская CIPS. Она защищена от спецслужб США и позволяет совершать оплаты как в рублях и юанях, так и в долларах. Также есть и СПФС Банка России, где сейчас имеется 335 участников из восьми стран.

Переход потребует времени, также будут издержки, но, как указывается, обойти санкции от США и ЕС вполне возможно.

Впрочем, от отключения России от SWIFT пострадают предприниматели в США и Европа, так как Россия находится в тройке эксплуатантов. В Европе от этого шага уже отказались, посчитав, что он приведёт ко множеству проблем.

Недавно мы сообщали, что в США готовы обсудить превентивные санкции против России. Сейчас этот вопрос прорабатывают в Международном комитете сената.

Вам может понравиться

Политолог Кедми: ответ Москвы на угрозы ввести санкции поставил США в тупик

Вашингтону, похоже, придётся поменять приоритеты во внешней политике. Угроза санкций в отношении Москвы не работает и это приводит американские власти в замешательство. Такое мнение высказал израильский политолог Яков Кедми.  

На Украине заявили о превосходстве армии России над странами НАТО

Российские вооружённые силы можно назвать самыми мощными в мире. Даже мощнее, чем армия США. С таким заявлением выступил руководитель украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.  Со слов эксперта, российская армия

SAA News: Израиль планирует бомбить порт Латакии, охраняемый российскими военными

Израиль в ближайшие дни может атаковать сирийский порт в Латакии, где дислоцируется несколько десятков российских военнослужащих, сообщил портал Avia.Pro. Ссылаясь на издание SAA News, авторы поясняют, что поводом для удара
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 5 °C |