Уже несколько лет над Россией висит угроза отключения от глобальной межбанковской связи – США и ЕС предложили сделать это ещё несколько лет назад. Однако решиться на этот шаг они пока не могут.

Но, как сообщает издание РИА Новости, сейчас появилась ещё одна угроза – удар по финансовой системе и мораторий на доступ к средствам Международного валютного фонда. Ввести такие санкции предлагается на фоне ситуации с Украиной. В итоге от этого могут пострадать крупнейшие российские кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Российский фонд прямых инвестиций.

Отмечается, что это весьма серьёзная угроза, так как отключение от SWIFT может спровоцировать сбои в экспортно-импортных поставках. Впрочем, есть и альтернативы – к примеру, китайская CIPS. Она защищена от спецслужб США и позволяет совершать оплаты как в рублях и юанях, так и в долларах. Также есть и СПФС Банка России, где сейчас имеется 335 участников из восьми стран.

Переход потребует времени, также будут издержки, но, как указывается, обойти санкции от США и ЕС вполне возможно.

Впрочем, от отключения России от SWIFT пострадают предприниматели в США и Европа, так как Россия находится в тройке эксплуатантов. В Европе от этого шага уже отказались, посчитав, что он приведёт ко множеству проблем.

Недавно мы сообщали, что в США готовы обсудить превентивные санкции против России. Сейчас этот вопрос прорабатывают в Международном комитете сената.