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Ввести экономические санкции в отношении России “авансом” призывают в сенате Соединённых Штатов. Соответствующее согласование законопроекта со стороны республиканцев и демократов близко к завершению. Об этом заявила сенатор Джин Шахин. 

Сейчас вопрос о превентивных санкциях прорабатывают в Международном комитете сената. Если демократы и республиканцы придут к соглашению, то Комитет вынесет законопроект на голосование. Экономические ограничения в этом случае введут на фоне обвинений в адрес России о возможном вторжении на Украину, а не в случае самого вторжения.  

Новый пакет ограничений уже называют самым жёстким. В частности, он предполагает персональные санкции в адрес президента России Владимира Путина, высокопоставленных чиновников и многих российских бизнесменов. Также предполагается отключить Россию от платёжной системы SWIFT и другие ограничения. По мнению авторов инициативы, санкции губительным образом скажутся на экономике России.

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