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Сенатор-республиканец Тед Круз обвинил президента США Джо Байдена в обострении ситуации вокруг Украины.

Во время заседания палаты Круз задался вопросом о том, почему о «вторжении» России на территорию Украины заговорили только сейчас, а не несколько лет назад. Об этом рассказывает издание The Hill.

«Почему Россия не напала на Украину в 2017 году? Почему этого не произошло в 2018, 2019 или 2020 году? Что изменилось?», – озадачился сенатор.

Отвечая на собственные вопросы, Круз указал, что в США произошли выборы и президентом стал Джо Байден. По словам сенатора, новый президент почти сразу начал демонстрировать слабость и попустительство. Таким образом, и в эскалации украинского конфликта, как считает Круз, виноват Байден.

Недавно мы сообщали, что США выбрали неудачный момент для истерики по поводу «вторжения России». Причины этого объяснил эксперт Владимир Евсеев.

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