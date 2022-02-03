Соединенные Штаты неправильно выбрали момент для истерики по поводу «нападения России». Нынешняя зима очень тяжелая для Украины в плане отопления, а тут еще и на содержание группировки войск в 125 тысяч человек нужно выделять довольно крупные ресурсы, что создает дополнительные проблемы армии, заявил эксперт Владимир Евсеев изданию “Украина.ру”

По словам аналитика, США прекрасно могли подождать до лета, а уж потом затевать свои интриги. Тем более, что РФ все равно не собирается «вторгаться» на Украину и это не зависит от времени года.

Евсеев также прокомментировал эвакуацию с Украины британских и американских дипломатов. Он заметил, что при подобных действиях в Ливии или Сирии США могли бы спасти представителей своих дипмиссий. А так посол США был убит. Впрочем, Вашингтон не столько заботится о безопасности своих граждан, сколько хочет явить миру новые доказательства версии о «нападении».

Эксперт заявил, что Россия не собирается воевать, однако в случае геноцида русскоязычного населения на Донбассе и полномасштабного наступления ВСУ на самопровозглашенные республики она обязательно вмешается в конфликт. И даст Киеву ответ, который ему совершенно не понравится.