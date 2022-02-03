читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты неправильно выбрали момент для истерики по поводу «нападения России». Нынешняя зима очень тяжелая для Украины в плане отопления, а тут еще и на содержание группировки войск в 125 тысяч человек нужно выделять довольно крупные ресурсы, что создает дополнительные проблемы армии, заявил эксперт Владимир Евсеев изданию “Украина.ру”

По словам аналитика, США прекрасно могли подождать до лета, а уж потом затевать свои интриги. Тем более, что РФ все равно не собирается «вторгаться» на Украину и это не зависит от времени года.

Евсеев также прокомментировал эвакуацию с Украины британских и американских дипломатов. Он заметил, что при подобных действиях в Ливии или Сирии США могли бы спасти представителей своих дипмиссий. А так посол США был убит. Впрочем, Вашингтон не столько заботится о безопасности своих граждан, сколько хочет явить миру новые доказательства версии о «нападении».

Эксперт заявил, что Россия не собирается воевать, однако в случае геноцида русскоязычного населения на Донбассе и полномасштабного наступления ВСУ на самопровозглашенные республики она обязательно вмешается в конфликт. И даст Киеву ответ, который ему совершенно не понравится.

Вам может понравиться

Соловьев считает хамским ответ США по гарантиям безопасности

Тележурналист Владимир Соловьев назвал хамством ответ США на предложения России по безопасности. Как сообщается, недавно издание El Pais рассказало об американском ответе. По словам Соловьева, этим ответом США ясно дали
  • Анна
  • 02.02.2022
  • читать 1 минуту

Учёные заявили, что употребление энергетиков может спровоцировать внезапную остановку сердца

Британские специалисты рассказали об опасности употребления энергетических напитков. Их слова передаёт Daily Express. Как сообщается, в энергетиках есть кофеин, представленный в виде гуараны. Это вещество содержит примерно в два раза
  • Анна
  • 02.02.2022
  • читать 1 минуту

Глава Минобороны Турции призвал Украину и Россию к диалогу для стабилизации ситуации

Ситуация вокруг Украины дошла до той точки, когда нужно срочно бить тревогу, заявил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар. Он также отметил, что Киеву и Москве нужно провести переговоры, чтобы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 5 °C |