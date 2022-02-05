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Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале рассказал, какие последствия ждут США, если они захотят использовать химическое оружие.

Сатановский дал комментарий заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Он высказался о том, что Псаки каким-то образом связала американские провокации на Ближнем Востоке с происходящим на Украине. Кроме того, он указал, что иностранные наёмники прибыли на сторону ВСУ с химвеществами, что было замечено разведкой.

Как предположил политолог, в США не отказываются от проведения провокации с химическим оружием. Он указал, что в этом случае тех, кто готовит эту провокацию, «найдут где угодно и сотрут с лица земли». Это относится и к самой Псаки.

Кроме того, Сатановкий отметил, что даже фашисты не рисковали использовать химическое оружие, понимая, что их ждёт в этом случае.

Недавно Евгений Сатановский высказался о дальнейших отношениях между США и Россией. Он не исключил, что в будущем отношения могут наладиться.

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