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Политолог Евгений Сатановский уверен, что переговоры с США нужно и важно продолжать, так как единственная альтернатива дипломатии – это боевые действия. Так эксперт прокомментировал не удовлетворивший Россию ответ на требования по гарантиям безопасности.

По словам Сатановского, Вашингтон отклонил ключевые пункты соглашения об этих самых гарантиях, однако выразил готовность пойти на уступки по второстепенным требованиям, которые фактически формулировались Россией в последние годы. Это означает, что договариваться США готовы. Они тоже прекрасно понимают, что является альтернативой переговорам.

Также эксперт заявил, что сейчас невозможно прогнозировать, как отношения между двумя странами будут развиваться в будущем. Он привел в пример Германию, с которой СССР воевал в 40-х годах прошлого столетия. Сегодня отношения Москвы и Берлина сильно отличаются от того периода, причем в лучшую сторону. Поэтому никак нельзя исключать, что с Америкой когда-нибудь тоже все наладится.

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