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Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что в скором времени некоторые российские пенсионеры получат индексацию, которая ранее не была им назначена. Его слова передаёт издание PRIMPRESS.

Согласно заявлению эксперта, речь идёт о пенсионерах, которым полагаются выплаты по линии министерства обороны и правоохранительных ведомств. Власов отметил, что уже с февраля были повышены страховые пенсии. Размер прибавки составил 8,6%.

Из-за этого некоторые обеспокоились, что военных пенсионеров решили обделить с повышением выплат. Но, как сообщил эксперт, для этой категории пенсионеров ещё не успели одобрить необходимый закон. Однако произойдёт это уже в скором времени.

Таким образом, выплаты с индексацией граждане получат уже в марте. Кроме того, они получат доплату за предыдущие два месяца.

Ранее в Госдуме рассказали об индексации пенсий в апреле. Как было заявлено, будут повышены социальные пенсии.

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