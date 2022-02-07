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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался насчёт нарушений прав человека со стороны США.

Как сообщается, недавно постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о преступлениях в Китае протии человечности. В частности, она заявила о геноциде уйгурского меньшинства и затронула вопрос с Тайванем.

Цзюнь ответил, что ложь США о «геноциде» была опровергнута. Он также отметил, что в сборной Китая на Олимпиаде находится 20 атлетов, которые относятся к этническим меньшинствам.

Что касается Тайваня, то Цзюнь указал, что он является неотъемлемой частью Китая. Решение этого вопроса является внутренним делом КНР без вмешательства других стран.

Кроме того, Цзюнь напомнил об убийстве коренного населения в Америке, что, по его словам, является настоящим геноцидом. Также он рассказал об убийстве гражданских лиц в Сирии, Афганистане и Ираке.

Недавно первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США обратить внимание на обстрел Донбасса. Он указал, что Украина неоднократно нарушает Минские соглашения.

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