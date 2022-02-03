В ПФР рассказали о выплате, которую могут оформить пожилые россияне. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Так, речь идёт о гражданах, которым исполнилось 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как отметили специалисты ПФР, эти россияне могут начать получать накопительную пенсию. Однако многие люди об этом не знают.

Установить наличие накоплении можно на сайте ПФР. Так, если у гражданина имеются накопления, то он может подать заявление на их выплату через сайт или через госуслуги. Если же накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, то обращаться придётся туда.

Выплата может производить единовременно, но лишь в том случае, если накопления меньше 5% страховой пенсии. В ином случае это будет ежемесячная добавка к пенсии.

Недавно россиянам рассказали, как увеличить свою пенсию на 8 700 рублей. Это могут сделать пенсионеры с несовершеннолетними детьми или детьми-студентами.