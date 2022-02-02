Некоторые российские пенсионеры могут получить прибавку к пенсии, если отнесут в ПФР специальную справку. Об этом стало известно издании PRIMPRESS.

Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, прибавка предназначается для пенсионеров, имеющих детей, которым ещё не исполнилось 18 лет. Кроме того, прибавка полагает и пенсионерам с детьми-студентами, но тут есть некоторые ограничения.

Для выплаты требуется, чтобы несовершеннолетние дети проживали со своими родителями. В случае студентов, они обязательно должны обучаться по очной форме, и это потребуется доказать, принеся в ПФР справку из учебного заведения.

Размер прибавки составляет в 2022 году около 2170 рублей, но, как уточняется, получить её могут оба супруга. Кроме того, можно получить прибавку максимум за трёх детей. К примеру, если у пары двое детей, то они могут получать 8667 рублей.

Недавно мы сообщали, что некоторые пенсионеры получат увеличенную пенсию. Повышение получат пожилые граждане, которым исполнилось 65 лет.