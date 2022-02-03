Панды Жуи и Диндин, которые обитают в Московском зоопарке, выбрали вероятных победителей Олимпиады.

Как сообщается, на этот раз Олимпиада проводится в Пекине, а панда – это национальный символ Китая. Также отмечается, что официальным символом Олимпиады также является панда, которой дали имя Бин Дуньдунь. Ранее панды никогда не совершали подобных предсказаний об исходе состязаний, но сейчас, с учётом указанных обстоятельств, было решено обратиться к ним.

Пандам поставили по пять конусов с изображениями флагов стран, участвующих в Олимпиаде. Отбирались страны, которые имели больше всего спортсменов.

В итоге панды обратили своё снимание на четыре конуса. Это Россия, Китай, Германия и США.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после Олимпиады между Китаем и Тайванем может обостриться конфликт. Однако уточнять, что он имеет ввиду, Трамп не стал.