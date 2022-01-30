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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Китая и Тайваня может резко измениться после завершения Олимпийских игр.

Согласно заявлению Трампа, нужно внимательно следить за тем, что может произойти между Китаем и Тайванем после завершения Олимпиады, которая начнётся уже на следующей неделе. Трамп указал, что является хорошим предсказателем.

Впрочем, делать каких-либо конкретных прогнозов бывший президент США не стал. Он только отметил, что, когда у власти находился он, Китай даже не думал о захвате Тайваня. Ухудшение ситуации, касающейся военного плана, причём по всему миру, по мнению Трампа, вызвано действиями Джо Байдена. Он назвал его «в высшей степени некомпетентным».

Недавно мы сообщали, что США могут использовать на Тайване такой же сценарий, как и на Украине. Об этом заявили китайские эксперты.

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