читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обозреватель Петр Акопов считает, что отношение РФ к проблемам безопасности США станет более жестким и конфронтационным. Об этом обозреватель рассказал в беседе с «Украина.ру».

Акопов сообщил, что уже давно закончились те времена, когда СССР не мог догнать Америку в технологическом плане. Он указал, что если с Россией не собираются считаться, то и она будет игнорировать интересы США.

Эксперт отметил, что у США имеется весьма серьёзная проблема – они взяли на себя очень много. В итоге интересы охватили весь мир, не только Украину или Тайвань, но и Африку и Латинскую Америку. Таким образом, действия России или её партнёров, к примеру, Китая или Ирана, направленные на создание проблем для США, будут посчитаны как ответ на то, что Вашингтон пренебрегает их безопасностью.

Что касается возможного ответа России в виде размещения своих ракет на Кубе и в Венесуэле, то это не является основной задачей, но и не исключается. Акопов указал, что сейчас Россия может создать проблемы для США и без этого шага.

Недавно военный корреспондент Александр Коц заявил, что верить США по вопросу о гарантиях безопасности нельзя. Он считает, что США всё равно будут действовать в своих интересах.

Вам может понравиться

В ПФР рассказали, какие бывают виды стажа и как их учитывают при начислении пенсии

В ПФР назвали различия между страховым и общим трудовым стажем, а также рассказали об их влиянии на пенсию. Об этом сообщает издание «Прайм». Так, сейчас для того, чтобы получать страховую
  • Анна
  • 03.02.2022
  • читать 1 минуту

Зампостпреда РФ Полянский высмеял отсутствие у США доказательств о вторжении на Украину

Зампостпреда РФ Дмитрия Полянского при ООН рассмешили очередные интриги США с гипотетическим «нападением» России. Напомним, что на этот раз Вашингтон заявил о подготовке Россией имитации вторжения ВСУ на Донбасс, что

Daily Mail: Для безопасности работы за ноутбуком нужно заклеивать камеру

Советы заклеить камеру смартфона, ноутбука или планшета – это совсем не паранойя, заявили журналисты британского таблоида Daily Mail. Они пояснили, что современные хакеры умеют очень многое и добраться до кодов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 6 февраля – пасмурно, до 1 °C |