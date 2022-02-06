Обозреватель Петр Акопов считает, что отношение РФ к проблемам безопасности США станет более жестким и конфронтационным. Об этом обозреватель рассказал в беседе с «Украина.ру».

Акопов сообщил, что уже давно закончились те времена, когда СССР не мог догнать Америку в технологическом плане. Он указал, что если с Россией не собираются считаться, то и она будет игнорировать интересы США.

Эксперт отметил, что у США имеется весьма серьёзная проблема – они взяли на себя очень много. В итоге интересы охватили весь мир, не только Украину или Тайвань, но и Африку и Латинскую Америку. Таким образом, действия России или её партнёров, к примеру, Китая или Ирана, направленные на создание проблем для США, будут посчитаны как ответ на то, что Вашингтон пренебрегает их безопасностью.

Что касается возможного ответа России в виде размещения своих ракет на Кубе и в Венесуэле, то это не является основной задачей, но и не исключается. Акопов указал, что сейчас Россия может создать проблемы для США и без этого шага.

Недавно военный корреспондент Александр Коц заявил, что верить США по вопросу о гарантиях безопасности нельзя. Он считает, что США всё равно будут действовать в своих интересах.