В Сети был опубликован спутниковый снимок, на котором запечатлён секретный американский самолёт.

Публикацию снимка объяснил военный обозреватель Кайл Мизоками в статье для Popular Mechanics. Перевод статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Как отмечается, фото было снято спутником компании Planet Labs. Заметили самолёт в «Зоне 51». Это лётно-испытательный полигон, где проверяются все секретные разработки ВВС США.

Объект отличается от всех самолётов ВВС США. Некоторое сходство можно заметить разве что с F-16XL, который также является экспериментальным самолётом. Мизоками предположил, что объект может являться большим боевым беспилотником или другой модификацией F-16XL. Кроме того, попавший в кадр объект может являться истребителем шестого поколения.

В любом случае, как отметил обозреватель, военные хотели, чтобы снимок попал в Сеть. Расчёт был на оппонентов США.

Ранее авторы Military Watch составили список самых опасных истребителей. При этом в списке не учитывались истребители США и России.