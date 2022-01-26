Аналитики военного издания Military Watch, определяя свой вариант перечня лучших истребителей Европы, не стали включать в него авиацию США и России, также присутствующую на европейском воздушном «поле боя». Поэтому их Топ-6 получился «чисто европейским» – от британских F-35 до белорусских Су-30СМ. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На протяжении всей холодной войны наиболее боеспособными боевыми самолетами на европейском театре военных действий были развернутые США и СССР – тяжелые истребители F-15 и F-14 первых, Су-27 и Су-24М вторых. Европейские военно-воздушные силы как в НАТО, так и в Варшавском договоре, либо производили менее мощные самолеты (такие как общеевропейский «Торнадо»), либо приобретали более дешевые американские или советские истребители, такие как F-16, F-4, МиГ-29. В 21 веке картина изменилась: США резервируют свои наиболее боеспособные истребители (F-22 Raptor и F-15EX Eagle II) только для внутреннего использования, в то время как Беларусь и Сербия, единственные оставшиеся региональные клиенты России, не в состоянии позволить себе топовые российские боевые самолеты.

F-35A – Норвегия, Италия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Финляндия и Швейцария

Поступивший на вооружение ВВС США в 2015 году, F-35A остается единственным доступным к экспорту западным истребителем пятого поколения, и разрабатывался совместно с рядом европейских партнеров, включая Норвегию, Великобританию, Италию, Нидерланды и первоначально Турцию. Хотя все еще ведутся горячие споры о том, является ли F-35A самым боеспособным американским истребителем, поскольку F-15EX имеет аналогичную авионику, но гораздо более высокие летные характеристики, а F-22 имеет меньшую эффективную площадь отражения на радарах и большую огневую мощь, нет никаких сомнений в том, что это доминирующий истребитель.

Тем не менее, F-35 имеет пока что ограниченные начальные эксплуатационные возможности и далек от готовности к боевым действиям средней или высокой интенсивности. С постоянными проблемами производительности и серьезными задержками с их решением, в настоящее время он не очень подходит для крупной войны.

F-35B – Великобритания и Италия

F-35B является первым из вариантов, заметно отличных от базовых истребителей. Он принят на вооружение в морскую пехоту США с 2014 года, и был разработан при значительном технологическом участии Великобритании. Истребитель примерно на 50 процентов дороже, чем F-35A, разработанный для ВВС США, и имеет более ограниченные боевые возможности с меньшей на 33% ракетной грузоподъемностью, гораздо меньшей дальностью полета и значительно худшей маневренностью, а также более высокими эксплуатационными расходами и потребностями в обслуживании. Его единственным преимуществом является способность выполнять короткие взлеты и вертикальные посадки, что позволяет ему развертываться с легких авианосцев, а также с импровизированных взлетно-посадочных полос. Малозаметность и мощная авионика, тем не менее, делают его потенциально очень боеспособным, хотя, как и F-35A, он остается далеко не готовым к боевым действиям даже средней интенсивности. Частота аварий F-35B также заметно выше, чем у F-35A, несмотря на гораздо меньшее количество самолетов, в которых он используется.

Су-30СМ – Беларусь

Оснащенная с 2019 года единственная белорусская эскадрилья истребителей Су-30СМ обеспечивает ВВС страны самыми тяжелыми и дальнобойными самолетами в Европе, способными вести схватки типа «воздух-воздух». Су-30СМ – это глубокая модернизация советского истребителя Су-27 Flanker, с композитным планером, более низкими требованиями к техническому обслуживанию, новым поколением датчиков, вооружения и авионики. Их двухместная конфигурация хорошо подходит для ударных операций.

Су-30СМ является единственным европейским истребителем с управляемым вектором тяги двигателей, и поэтому, безусловно, самым маневренным. Также он имеет на вооружении ракеты «воздух-воздух» самой большой дальности на континенте, причем Р-37М может поражать цели на дистанции до 400 км со скоростью 6 Маха. Выносливости истребителя достаточно для выполнения ударных задач с белорусских аэродромов на расстоянии вплоть до Британии без дозаправки в воздухе и со значительным боезапасом высокоточных боеприпасов, а его РЛС с электронным сканированием может обнаруживать цели на расстоянии до 400 км. Преимущества Су-30СМ заключаются в том, что он полностью боеспособен (в отличие от F-35) и проверен в боевых условиях.

Eurofighter T4 – Германия и Испания

Хотя первые РЛС с электронным сканированием были введены в эксплуатацию в Советском Союзе в 1981 г., затем в США в 2000 г. и в Японии в 2002 г., программа Eurofighter Typhoon по-прежнему опиралась на устаревшие радары. Версия Eurofighter T4, хотя, возможно, и является самым дорогим истребителем в мире, несмотря на его относительно легкий вес, наконец-то включила современный радар Captor-E Mk 1 AESA в 2020 году. Затраты на Eurofighter вызвали серьезные споры, особенно в Германии, но Eurofighter T4 может похвастаться значительными улучшениями по сравнению со своими предшественниками в авионике и средствах радиоэлектронной борьбы. Доступ к новейшей ракете «воздух-воздух» Meteor с предполагаемой дальностью полета 200 км также стал большим плюсом.

Rafale F3 – Франция

Наибольшей слабостью «Рафаля» являются его французские двигатели Snecma M88: они на 30% уступают по мощности «Еврофайтеру». Это негативно влияет на летные характеристики: скорость Rafale ниже средней у конкурентов и очень низкая для двухмоторного истребителя рабочая высота, хотя его дальность полета значительно больше, чем у Eurofighter, отчасти из-за боде экономичного расхода топлива. Rafale в целом считается весьма боеспособным истребителем с современными радарами AESA. Ожидается, что предстоящее завершение разработки Rafale F4 ликвидирует отставание в авионике. Однако у Rafale есть заметное преимущество, заключающееся в более низких эксплуатационных расходах и потребностях в техническом обслуживании, что не раз способствовало его предпочтению на экспортных рынках.

F-16 Block 70/72 – Словакия и Болгария

Одна из последних версий F-16 Fighting Falcon, несмотря на то, что конструкция планера мало изменилась с 1978 года, обеспечивает достаточно высокие характеристики, чтобы быть грозным конкурентом при низкой цене на зарубежных рынках. F-16 является самым дешевым западным истребителем, производимым в настоящее время, и продается в основном странам с ограниченным военным бюджетом. Тем не менее, этот истребитель ценится за низкие эксплуатационные расходы и продолжает считаться одним из самых мощных в Европе благодаря своему радару AN/APG-83 с дальностью поиска 370 км. F-16 также способен нести современные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D с дальностью полета 160-180 км.