Обстановка на Донбассе в последнее время вызывает беспокойство. Как сообщает издание «Московский комсомолец», здесь сохраняется угроза полномасштабной войны, проводятся обстрелы и теракты.

Кроме того, недавно началась эвакуация мирного населения и ЛДНР начали покидать автобусы, увозящие беженцев. Однако вскоре это слегка утихло и некоторые жители ЛДНР решили остаться дома.

Как сообщают журналисты издания, некоторые задумались о «встречном пале». Эта практика подразумевается ответную стену огня в случае неконтролируемых лесных и степных пожаров. Аналогично действуют и спасатели в горах.

В ситуации с Украиной, как было заявлено, действует принцип «пришла туча, будет гроза». Туча над страной уже долгое время сгущается из-за действий политиков США и Запада. Как считают авторы статьи, без широкомасштабных военных действий тут уже не обойтись.

Несмотря на продолжающие обстрелы ЛНДР со стороны ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский продолжает уверять, что решение конфликта будет проводиться дипломатическим путём. Вместе с этим он пытается выставить «агрессором» Россию, что выходит не очень хорошо на фоне беженцев, эвакуирующихся в Россию, и всеобщей мобилизации в республиках. Воевать они собираются, как указывают журналисты, не против России.

Недавно главный аналитик ЦРУ Джордж Биби заявил, что ситуация с истерией вокруг Украины напоминает обстановку перед Первой мировой войной. Он заявил, что Германия и Великобритания тогда так же раздували истерику вокруг Российской империи.