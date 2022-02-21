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Ситуация, которая возникла сейчас вокруг Украины в связи со слухами о «вторжении РФ» очень напоминает канун Первой мировой войны, считает главный аналитик ЦРУ Джордж Биби. Специалист по РФ пояснил, что Германия и Британия в начала минувшего столетия точно так же раздували истерику вокруг Российской империи.

В результате беспрерывного нагнетания вспыхнула мировая война, которая стала катастрофой и унесла множество жизней. Сейчас может произойти то же самое, так как США и НАТО уже не контролируют себя и усиливают напряженность буквально на ровном месте. Они не хотят критически взглянуть на ситуацию и тем самым могут поставить планету на порог ядерной войны. Которая будет гораздо страшнее, чем Первая мировая.

Напомним, что РФ называет «алармистскими» заявления США и НАТО о «вторжении» на Украину. Никаких планов по нападению на соседнюю страну Россия не строит, ее гораздо больше интересуют переговоры по гарантиям безопасности, от которых Запад технично отлынивает, продолжая необоснованную истерику.

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