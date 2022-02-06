Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку заявил, что до сих пор ждёт, когда ему присвоят звание полковника.

Так, недавно Лукашенко принял участие в беседе с Владимиром Соловьевым для YouTube-канала «Соловьев Live». В рамках передачи он заявил, отвечая на вопрос о воинских званиях, что когда-то служил в Советской армии, где он дослужился до получения звания подполковника.

Указав, что Путин является полковником, Лукашенко отметил, что он пообещал ему дать тоже звание полковника. Но до их пор этого не произошло, а обещанное надо выполнять.

Впрочем, как указал во время интервью Соловьев, Лукашенко проходил службу в армии СССР, а не России. Лукашенко в ответ заявил, что тогда и звание ему надо полковника советской армии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что собирается перекрыть транзит грузов из Литвы на Украину. Для Литвы это грозит серьёзными проблемами.