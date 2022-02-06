Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил Литве на недоброжелательную политику. Он заявил о запрете транзита грузов через белорусскую территории. Это, по мнению экспертов, нанесет литовской экономике мощный удар.

Больше всего достанется Мажейкяйскому нефтеперерабатывающему заводу и предприятию Achema, которое занимается производством минеральных удобрений. Обе компании являются самыми крупными налогоплательщиками Литвы, а также почти полтора десятилетия успешно торгуют с Украиной.

За это время Вильнюс и Киев выстроили логистические цепочки, которые так или иначе задействуют Белоруссии. Если Минск запретит транзит через свою территорию, Литва столкнется с серьезной проблемой. Ей придется искать обходные пути, что не так просто сделать, учитывая особенности расположения государства.