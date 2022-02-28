Организации сферы культуры России и Греции не будут совместно работать и проводить общие мероприятия. Соответствующее распоряжение опубликовало греческое Министерство культуры.

Совместные мероприятия, которые были ранее намечены, уже отменены. В частности, в Афинах 6 марта не будет вестись трансляция балета Большого театра “Лебединое озеро”. Планировалось, что это событие станет одним из центральных в культурной жизни греческой столицы за последнее время.

Между тем в самой Греции к такой позиции властей отнеслись неоднозначно. По сообщениями ряда местных изданий, решение Минкульта вызывало скандал среди деятелей культуры. По их мнению, греческому и российскому народам нечего делить, и подобное решение может серьёзно усложнить отношения между ними в будущем.

Решение приостановить сотрудничество Минкульт Греции выпустил на фоне проходящей военной операции России в Донбассе. О её начале 24 февраля объявил президент Владимир Путин.