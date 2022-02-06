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Королевский биограф Джейн Ридли рассказала, почему британская монархия пользуется популярностью. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Ридли заявила, что дело в постоянности монархии. Политики же, как она указала, не являются постоянными, они приходят и уходят. Британская монархия позволяет сохранять нации некоторый шарм и колорит. Королеву она называет посредником, который служит народу и обладает огромным авторитетом.

Что касается Елизаветы II, то среди всех монархов в Великобритании она является королевой самый долгий срок. Ей также приходилось править в сложные времена. Также Ридли рассказала, что королева сумела наладить отношения между демократией с монархией.

Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года. Таким образом, в 2022 году исполняется 70 лет с этого момента.

Ранее эксперты рассказали, благодаря каким секретам Елизавета II хорошо высыпается. В частности, они отметили режим и шампанское перед сном.

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