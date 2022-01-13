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Сотрудники компании Eachnight.com рассказали, благодаря каким методами королева Елизавета II высыпается каждый день.

Так, как было заявлено, королева соблюдает режим – спать она отправляется в одно время. При этом, чтобы лучше спать и быстрее заснуть, она выпивает один бокал шампанского. Уже находясь в кровати, королева немного читает. Засыпает она около 11 часов вечера. Подъём происходит в 7:30 утра. В итоге спит королева около восьми с половиной часов.

Отмечается, что при жизни принца Филиппа супруги имели отдельные комнаты для сна. Как считают эксперты, это также способствует лучшему сну, так как движения человека во сне или храп не позволяют другому человеку крепко заснуть и как следует отдохнуть ночью.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании королевский гвардеец сбил ребёнка и промаршировал по нему. Инцидент попал на видео.

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