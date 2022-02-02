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Российские корветы «Стойкий» и «Сообразительный», которые вошли в Ла-Манш, сразу попали под наблюдение американского авианосца Roosevelt и фрегата Argyll Королевских ВМС Великобритании. До этого момента за ним следили французские военно-морские силы, пишет РИА Новости.

В Минобороны Британии заявляют, что отслеживание кораблей, представляющих другие государства – это «обычное дело», поэтому беспокоиться России не стоит.

Ведомство не раскрыло больше никаких подробностей о сопровождении российских кораблей. Информации, куда именно направляются корветы «Сообразительный» и «Стойкий» тоже пока нет.

Напомним, что французские и британские ВМС таким же образом отслеживали и шесть российских больших десантных кораблей, которые в настоящий момент находятся в Средиземном море, в зоне военно-морских учений авианосной ударной группы Соединенных Штатов.

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