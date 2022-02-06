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Большие десантные корабли РФ «Георгий Победоносец», «Королев», «Оленегорский горняк», «Минск», «Петр Моргунов» и «Калининград» сейчас находятся в зоне учений авианосной ударной группы Соединенных Штатов в Средиземном море, пишет портал Avia.Pro.

В настоящий момент ничего не известно о каких-либо маневрах российских БДК, которые представляли бы опасность для американского авианосца. Эскадра была замечена неподалеку от острова Сицилия у берегов Италии. Именно здесь ВМС США проводят свои учения.

Точные цели БДК до сих пор неизвестны, поэтому за ними внимательно следят натовские и американские корабли. Они пытаются выяснить, куда именно направляются российские суда, а также узнать характер перевозимого ними груза. Однако эта информация надежно засекречена.

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  • Анна
  • 01.02.2022
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