Политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказался насчёт использования Украины своих вооружённых сил для захвата Донбасса.

Согласно его заявлению, Украине и думать не стоит о том, чтобы силой захватить ДНР и ЛНР, где проживает около 700 тысяч человек с российским паспортом. По словам Кедми, Россия готова к этому сценарию и в случае необходимости тут же пресечёт действия Киева.

Кедми считает, что ВСУ в случае атаки на Донбасс будут уничтожены за первые полчаса. Таким образом, вмешательства подразделений ДНР и ЛНР в военный конфликт даже не потребуется.

После этого, как считает политолог, нужно отправить три десантных корабля в Одессу, что приведёт к уходу украинских военных из города даже без боевых действий. Ополченцам в город, как отметил Кедми, заходить не придётся.

Ранее Яков Кедми сообщил, что если США попытаются атаковать Россию ракетами, то будут мгновенно уничтожены. Поэтому развязывать конфликт они не осмелятся.