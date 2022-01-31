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Политолог Яков Кедми заявил, что Россия уничтожит США, если американцы попробуют нанести ракетный удар по стране.

Кедми принял участие в эфире YouTube-канала Metametrica и дал свой комментарий насчёт угрозы ядерного конфликта. Согласно его заявлению, у России нет интереса к такому развитию событий. Что касается США, то развязывать подобный конфликт они и не осмелятся, так как в этом случае их безопасность будет под серьёзной угрозой.

Как указал политолог, риски использования ядерного оружия есть, но масштабную ядерную войну никто начинать не рискнёт. Применять ядерное оружие будут разве что в территориальных конфликтах.

Кедми в эфире передачи также рассказал, что ранее Путин пообещал, что при первой же попытке запуска ракет по стране противник будет уничтожен.

Недавно Яков Кедми раскритиковал заявление экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о силе ВСУ. Как заявил Аваков, несмотря на наличие проблем, ВСУ превосходят российскую армию.

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