Политолог Яков Кедми заявил, что Россия уничтожит США, если американцы попробуют нанести ракетный удар по стране.
Кедми принял участие в эфире YouTube-канала Metametrica и дал свой комментарий насчёт угрозы ядерного конфликта. Согласно его заявлению, у России нет интереса к такому развитию событий. Что касается США, то развязывать подобный конфликт они и не осмелятся, так как в этом случае их безопасность будет под серьёзной угрозой.
Как указал политолог, риски использования ядерного оружия есть, но масштабную ядерную войну никто начинать не рискнёт. Применять ядерное оружие будут разве что в территориальных конфликтах.
Кедми в эфире передачи также рассказал, что ранее Путин пообещал, что при первой же попытке запуска ракет по стране противник будет уничтожен.
Недавно Яков Кедми раскритиковал заявление экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о силе ВСУ. Как заявил Аваков, несмотря на наличие проблем, ВСУ превосходят российскую армию.