Военный эксперт Яков Кедми рассказал об оружии, которое Украина получает от НАТО. Своё мнение он высказал на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Как отмечается, Украина получает от НАТО различное оружие, но, как считает Кедми, это лишь имитация. Согласно его заявлению, НАТО поставляет старое вооружение, которое вот-вот должны были списать. К примеру, он назвал британские противотанковые ракеты. В действительности они совершенно не усиливают украинскую армию и не представляют какого-либо значения на поле боя.

Высказался Кедми и о «Стингерах», заявив, что использовать их начали ещё 50 лет назад и против современной российской техники они неэффективным. «Джавелины» являются лишь одним видом противотанковых ракет, причём не самым лучшим.

Таким образом, существует вооружение намного эффективнее и опаснее, но Украина его не получает.

Недавно военный корреспондент Дмитрий Астрахань предположил, что США могли отправить Украине просроченные “Джавелины”. Он выяснил, что некоторые ракеты произведены более 16 лет назад, при том, что их срок годности – 10 лет.