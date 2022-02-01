Ракеты к противотанковым комплексам, которые Соединённые Штаты поставили на Украину в этом году, могут быть неисправными. Такое мнение высказал военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

Эксперт изучил снимки с военных баз США перед отправкой вооружения на Украину и обратил внимание, что на некоторых ракетах Javelin можно увидеть номер госконтракта, по которому они были сделаны. Фотографии с сайта Минобороны США уже удалены.

Со слов военкора, сопоставив номер на снимках с данными из открытых источников, он выяснил, что контракт был заключён ещё в 2003 году, а полностью выполнен в 2006-м. Это значит, что самая новая ракета сделана 16 лет назад, тогда как срок их годности составляет не более 10 лет.

Ракеты Javelin крайне требовательны к температуре и условиям хранения, поскольку имеют датчик самонаведения. Последствия от использования таких ракет могут быть плачевными солдат украинской армии.

Ранее США заявляли, что поставили на Украину 300 установок ПТРК Javelin на фоне вероятной угрозы российского вторжения в эту страну.