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Обозреватель издания 19FortyFive Себастьян Роблин в своей недавней статье рассказал о четырёх мифах о российской армии. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Роблин указал, что сейчас в США мнение об армии РФ складывается на основании войны, которая произошла на Северном Кавказе в 1994-1995 годах. Однако, как он заявил, армия не осталась на прежнем уровне и, к примеру, ВС РФ получили новейшие БПЛА и боеприпасы.

Ещё одним мифом является утверждение о том, что армия РФ рассчитывает на победу за счёт своей численности. Как указал Роблин, сейчас ставка делается на бесконтактные методы сражения.

Кроме того, армия России большей частью состоит не из призывников, которые могут быть недостаточно обучены, а из контрактников, чьё обучение весьма хорошее.

Последним мифом Роблин указал заблуждение о том, что на свою оборону Россия тратит немного. Он заявил, что сейчас армия получает больше отдачи от своего рубля.

Ранее на Украине заявили, что армия России превосходит американскую армию. В частности, был отмечен перевес в количестве тяжёлой техники.

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