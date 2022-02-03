Российские вооружённые силы можно назвать самыми мощными в мире. Даже мощнее, чем армия США. С таким заявлением выступил руководитель украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Со слов эксперта, российская армия обладает значительным перевесом в тяжёлой технике, и прежде всего, в танках. При желании вооружённые силы России могли бы за короткий срок прорвать фланг Североатлантического альянса на востоке, сказал Перепелица.

Заявление украинского эксперта совпадает с оценками и других специалистов. Ранее военные аналитики и журналисты на Западе также утверждали, что в случае вторжения российских войск на Украину, армии этой страны нечего будет противопоставить России. И это, несмотря на военную помощь, которую страны Запада оказывают Киеву, поставляя вооружение и боеприпасы.

В Москве тем временем отрицают наличие планов вторжения на Украину, заявляя, что эта тема – повод для стран Запада пойти на очередной конфликт с Россией.