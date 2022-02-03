читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские вооружённые силы можно назвать самыми мощными в мире. Даже мощнее, чем армия США. С таким заявлением выступил руководитель украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. 

Со слов эксперта, российская армия обладает значительным перевесом в тяжёлой технике, и прежде всего, в танках. При желании вооружённые силы России могли бы за короткий срок прорвать фланг Североатлантического альянса на востоке, сказал Перепелица.  

Заявление украинского эксперта совпадает с оценками и других специалистов. Ранее военные аналитики и журналисты на Западе также утверждали, что в случае вторжения российских войск на Украину, армии этой страны нечего будет противопоставить России. И это, несмотря на военную помощь, которую страны Запада оказывают Киеву, поставляя вооружение и боеприпасы.  

В Москве тем временем отрицают наличие планов вторжения на Украину, заявляя, что эта тема – повод для стран Запада пойти на очередной конфликт с Россией. 

Вам может понравиться

Эксперт Баранец раскрыл три варианта развития событий на Украине

Россия уже устала опровергать заявления США, НАТО и Украины об отсутствии планов «нападения» на соседнюю страну. Она неоднократно заявляла, что не собирается никуда вторгаться, однако Альянс продолжает накачивать Киев оружие

Кедми считает, что в Чёрном море у американского флота нет шансов против ВМФ РФ

Эксперт Яков Кедми считает, что сражение между Россией и США в Чёрном или Балтийском морях закончится в течение 15-ти минут. Его слова передаёт издание «Народные новости». Кедми отметил, что у
  • Анна
  • 01.02.2022
  • читать 1 минуту

Постпред Украины при ООН: Киев не намерен нападать на Донбасс или Крым

Украина в ближайшее время не планирует нападение на Крымский полуостров или на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица. Он добавил, что Киев выступает исключительно за
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 3 февраля – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 3 °C |