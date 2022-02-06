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Обозреватель издания «Свободная пресса» Сергей Ищенко высказался насчёт отработки условных ударов ВМС США.

Как отмечается, испытания состоялись 4 февраля. Американский авианосец Harry S. Truman, находящийся в Адриатике, провёл отработку условных ударов по Калининграду. Кроме того, в этих маневрах были задействованы более десяти самолётов ВМС США, в том числе F/А Super Hornet и CVW-1.

По мнению Ищенко, США не рассматривают противостояние в море без участия своих авианесущих кораблей. Но в случае, если противостояние будет проводиться в Балтийском море, у американцев возникнут проблемы. Связано это с трудностями перехода из Атлантики – авианосцам США попросту будет негде развернуться.

Поэтому маневры проводились в Адриатике. Однако в ситуации, если авианосцы США добрались бы до Балтийского моря, на них обратили бы своё внимание отечественные комплексы «Бал» и «Бастион», которые способны их уничтожить.

Спокойно смотреть на учения США Россия не стала и отправила в Средиземное море ракетный крейсер «Варяг». Он был использован как «предупредительный сигнал».

Недавно политолог Евгений Сатановский высмеял планы НАТО по нейтрализации Калининграда. Он считает, что своими заявлениями США пытаются заставить Литву и Польшу купить их вооружение.

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  • Анна
  • 06.02.2022
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