Публикацию в американском издании «1945» о возможности нейтрализовать Калининград комплексами Patriot, танками «Абрамс» и истребителями F-35 вполне можно назвать рекламой, призванной заставить Литву и Польшу выложить крупные деньги за это вооружение, считает политолог Евгений Сатановский.

Он заявил, что американцы все-таки поднаторели в торговле и вырвались в этом деле на первое место в мире.

«Нет других таких специалистов по втюхиванию своих совершенно ненужных покупателю товаров, которые тот в случае необходимости не сможет применить, причем за бешеные деньги», – пояснил эксперт.

Он напомнил, как Саудовская Аравия отказалась от комплексов «Патриот», которые даже 50 процентов ракет были не в состоянии перехватить. При этом хуситы обстреливали страну не каким-то сверхсовременным вооружением, а морально устаревшими ОТРК «Точка-У».

Танки «Абрамс» слишком тяжелые и представляют собой неповоротливую мишень, а истребители F-35 совершенно не подходят для крупных боевых конфликтов. Зато они идеальны для того, чтобы обанкротить Литву.

Сатановский отметил, что у этой страны и так возникло множество проблем в экономической, энергетической, транзитной сферах. Поэтому покупка самолетов по 90 миллионов долларов за штуку ее просто добьет.