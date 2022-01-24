читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Публикацию в американском издании «1945» о возможности нейтрализовать Калининград комплексами Patriot, танками «Абрамс» и истребителями F-35 вполне можно назвать рекламой, призванной заставить Литву и Польшу выложить крупные деньги за это вооружение, считает политолог Евгений Сатановский.

Он заявил, что американцы все-таки поднаторели в торговле и вырвались в этом деле на первое место в мире.

«Нет других таких специалистов по втюхиванию своих совершенно ненужных покупателю товаров, которые тот в случае необходимости не сможет применить, причем за бешеные деньги», – пояснил эксперт.

Он напомнил, как Саудовская Аравия отказалась от комплексов «Патриот», которые даже 50 процентов ракет были не в состоянии перехватить. При этом хуситы обстреливали страну не каким-то сверхсовременным вооружением, а морально устаревшими ОТРК «Точка-У».

Танки «Абрамс» слишком тяжелые и представляют собой неповоротливую мишень, а истребители F-35 совершенно не подходят для крупных боевых конфликтов. Зато они идеальны для того, чтобы обанкротить Литву.

Сатановский отметил, что у этой страны и так возникло множество проблем в экономической, энергетической, транзитной сферах. Поэтому покупка самолетов по 90 миллионов долларов за штуку ее просто добьет.

Вам может понравиться

Россия в спешном порядке перебросила истребители МиГ-29 на базу Тияс в Сирии

С авиабазы Хеймим на аэродром Тияс в Сирии переброшена группа российских истребителей МиГ-29, сообщил портал Avia.Pro. предполагается, что эти боевые самолеты будут задействованы для патрулирования окрестностей автомобильных дорог, ведущих из

Лидер ЛДПР Жириновский порекомендовал Зеленскому “паковать чемоданы” и бежать с Украины

Президенту Украины Зеленскому, который каждый день расстреливает российских граждан, пора паковать чемоданы и спасаться бегством, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он также призвал исключить любые контакты с украинским лидером. Россия,

В Сети появились донесения вермахта об обморожениях немецких солдат под Москвой

В издании «Газета.ру» появились ранее неизвестные документы частей вермахта, которые зимой 1941 года пытались захватить Москву. Эти бумаги были обнаружены в Центральном архиве Минобороны РФ. В основном речь в документах
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |