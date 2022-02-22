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Несколько журналистов, ведущих репортажи из Донбасса, попали под обстрел.

Как сообщается, в команде находились журналисты из России, а также из США и Италии. Всего под обстрел попали четыре человека. Уточняется, что в группе были внештатный корреспондент «РИА Новости» Александр Гаюк, независимый журналист, донецкий блогер американского происхождения Патрик Ланкастер. Кроме того, в группе были два блогера – Надежде Чичерова, а также Виттори Ранжелони из Италии.

Команда снимала последствия подрыва автомобиля украинскими диверсантами на трассе Донецк – Горловка. В результате этого инцидента погибли три человека.

Однако и сами журналисты чуть было не пострадали, так как со стороны Украины был совершен обстрел места взрыва бомбы. Но, как уточняется, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва украинского снаряда в Ростовской области. Уточняется, что инцидент произошел в станице Митякинской Тарасовского района.

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