Российский Следственный комитет выложил в Сеть видеозапись с места взрыва украинского снаряда в Ростовской области. В настоящий момент там работает группа правоохранителей, которая выясняет все обстоятельства, при которых боезаряд попал на территорию РФ.

Напомним, что инцидент произошел в станице Митякинской, что в Тарасовском районе Ростовской области. Около 4 часов утра в субботу всего в трехстах метрах от одного из жилых домов разорвался снаряд. В результате взрыва разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Напомним, что с 17 февраля Киев практически беспрерывно ведет обстрелы позиций ополчения на Донбассе. Он активно применяет как минометы и гранатометы, так и запрещенное условиями перемирья артиллерийское вооружение и поставленные Соединенными Штатами и Великобританией ПТРК «Джавелин».