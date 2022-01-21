читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ПФР рассказали, какие пенсионеры не получат прибавку к пенсии. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, уже в феврале многие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Индексация составит 8,6% по отношению к пенсии, которая была выплачена в декабре. Так как в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9%, то в феврале индексация составит 2,7%. Дополнительная индексация была введена по указу Путина, который заявил о высокой инфляции.

Но индексацию получат не все пенсионеры. Как уточнили в ПФР, рассчитывать на повышение пенсии могут только те пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность. Граждане пенсионного возраста, но продолжающие работать, по прежнему не получают никакой индексации. Однако после того, как они уйдут с работы, пенсию им будут насчитывать в соответствии со всеми прибавками.

Ранее пенсионерам объяснили, почему при стаже в 30 лет пенсия составляет всего лишь около 10 тысяч рублей. Как было заявлено, дело в законодательстве.

Вам может понравиться

Бойцы ВДВ России успешно перехватили американскую колонну в Сирии

Очередную попытку военнослужащих США прорваться на подконтрольную правительственным силам Сирии территорию заблокировали российские десантники. Бойцы ВДВ продемонстрировали свои возможности, остановив американскую колонну, пишет портал Avia.Pro. Участие в операции российских военных

Политолог Ищенко: Польша и Прибалтика раздувают пламя войны на Украине, чтобы выслужиться перед США

Польша и Прибалтика, которые выбили себе разрешение США поставлять на Украину оружие, просто выслуживаются перед Вашингтоном. Судьба Киева их совершенно не заботит, заявил политолог Ростислав Ищенко. Он пояснил, что прибалтийские

Симоньян заявила что гордится попаданием в санкционный список США

“Горжусь”. Так руководитель медийной группы “Россия Сегодня” отреагировала на попадание в санкционный список США. Об этом Маргарита Симоньян заявила в интервью РИА “Новости”.  Ранее в США представили один из вариантов нового пакета санкций
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |