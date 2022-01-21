В ПФР рассказали, какие пенсионеры не получат прибавку к пенсии. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, уже в феврале многие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Индексация составит 8,6% по отношению к пенсии, которая была выплачена в декабре. Так как в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9%, то в феврале индексация составит 2,7%. Дополнительная индексация была введена по указу Путина, который заявил о высокой инфляции.

Но индексацию получат не все пенсионеры. Как уточнили в ПФР, рассчитывать на повышение пенсии могут только те пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность. Граждане пенсионного возраста, но продолжающие работать, по прежнему не получают никакой индексации. Однако после того, как они уйдут с работы, пенсию им будут насчитывать в соответствии со всеми прибавками.

Ранее пенсионерам объяснили, почему при стаже в 30 лет пенсия составляет всего лишь около 10 тысяч рублей. Как было заявлено, дело в законодательстве.