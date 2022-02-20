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Учёные предположили, что парагвайский чай мате заметно повышает риск развития онкологии. Статья об этом была опубликована изданием Daily Express.

Как заявляют учёные, злоупотребление этим видом чая может в три раза повысить риск развития какого-либо вида онкологии. Причём речь идёт сразу о шести видах рака. Это, как было заявлено, рак простаты, мочевого пузыря, полости рта, лёгких, пищевода, а также головы и шеи.

Согласно заявлению учёных, с мате связан примерно один из пяти случаев развития онкологии. Так, в Уругвае было организовано исследование, в котором приняли участие около тысячи человек. Выяснилось, что у людей, употребляющих мате достаточно часто, на 60% выше риск развития рака лёгких.

Впрочем, в публикации было отмечено, что заявления учёных противоречивы, так как ранее проводимые исследования выявили, что в мате содержатся полезные вещества, которые, наоборот, понижают риск развития онкологии или заболеваний, связанных с сердцем и сосудами. Подведя итог, авторы статьи заявили, что чай мате следует употреблять умеренно.

Ранее эксперты рассказали, что регулярное употребление зеленого чая помогает снизить риск гипертонии. Достаточно выпивать в день лишь полчашки этого чая.

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