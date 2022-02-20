В Приднестровье стартовали мероприятия по внезапной проверке готовности Вооруженных сил к отражению возможной агрессии. При этом учения моментально заметили на Украине, которая уже успела заявить, что РФ готовит капканы для Киева сразу с двух сторон.

Напомним, что на территории Приднестровья в настоящий момент находится 1700 военнослужащих миротворческих сил России. Именно это обстоятельство не дает покоя Украине, которая ждет «нападения».

В ходе проверки военнослужащие выполнили мероприятия по боевому слаживанию, а также провели стрельбы из бронетехники и стрелкового оружия. В ходе ночных маневров были успешно поражены «подразделения пехоты» и «бронетранспортеры» условного противника.

Не исключено, что внезапная проверка проводится в связи с серьезным обострением ситуации на Донбассе, где Киев уже несколько дней ведет интенсивные обстрелы с применением запрещенных боезарядов.