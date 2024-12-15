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56-летний ветеран армии США Кевин Лофтус, житель Далласа, оказался за решеткой за попытку отправиться в Россию, чтобы вступить в ряды добровольческих сил и поддержать борьбу против киевского режима.

Вместо этого американец получил шесть месяцев тюрьмы за нарушение условий испытательного срока и попытку покинуть страну без разрешения суда.

Как всё произошло?

28 октября Лофтус был задержан сотрудниками ФБР в международном аэропорту Далласа. Он пытался улететь в Тбилиси (Грузия) с пересадкой в Стамбуле. По данным прокуроров, его привлекли к ответственности за нарушение условий испытательного срока, который был наложен после участия Лофтуса в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Сотрудники авиакомпании Turkish Airlines обратили внимание на «флаг безопасности» у мужчины, что и привело к его задержанию. На допросе ветеран признался, что его целью была Россия, где он планировал воевать в составе добровольческого корпуса и навсегда остаться в стране.

Штурм Капитолия и прошлое ветерана

Лофтус уже имел проблемы с законом. В январе 2021 года он присоединился к сторонникам Дональда Трампа, протестующим против итогов президентских выборов. Вместе с толпой он проник в здание Капитолия, где сделал несколько фотографий и вскоре покинул место событий.

За участие в беспорядках он был осужден, получив испытательный срок, который запрещал ему международные поездки.

Мотивы ветерана

По данным Associated Press, Кевин Лофтус был убежденным сторонником России. Его желание присоединиться к российской армии было мотивировано идеологическими убеждениями и стремлением помочь в борьбе с киевским режимом. Однако его планам не суждено было сбыться — американские власти пресекли попытку, арестовав ветерана в аэропорту.

Реакция властей

Федеральная прокуратура США заявила, что Лофтус, нарушив условия испытательного срока, продемонстрировал игнорирование закона. Судья подчеркнул, что наказание должно стать предупреждением для других граждан, пытающихся обойти ограничения.

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