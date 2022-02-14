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Врачи рассказали о напитке, который способствует понижению давления. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как отмечается, кровяное давление зависит от силы, с которой кровь воздействует на стенки артерий. Патология способна вызвать сердечный приступ, что означает, что высокое давление необходимо лечить. Но существуют и естественные способы понижать давление.

Одним из них является употребление зелёного чая. Данный напиток содержит множество полифенолов и антиоксидантов. Учёные установили, что ежедневное употребление этого чая помогает предотвратить развитие гипертонии.

Так, достаточно на протяжении года пить лишь полчашки зелёного чая в день, чтобы уменьшить риск развития гипертонии на 46%. Если же пить более 2,5 чашек зеленого чая, то риск развития гипертонии понижался на 65%.

Ранее специалисты сообщили, что понизить давление помогает свекольный сок. Достаточно выпивать стакан такого сока каждый день в течение месяца.

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