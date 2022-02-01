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Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Россия может устроить проведение своих масштабных учений на Кубе.

Эксперт отметил, что США и НАТО проводят у границ России серьёзные провокации. В связи с этим Россия может дать ответ и организовать учения поблизости от американских границ. При этом, как отметил Баранец, это будут более масштабные учения, чем США могут провести в Чёрном море.

Так, в Черноморском регионе действует Конвенция Монтрё, которой США и НАТО должны подчиняться. У американских границ подобных ограничений нет, что значит, что Россия может задействовать множество кораблей и авиацию.

Как считает Баранец, такие учения могут стать реальностью и проведены уже в скором времени. При этом никаких российских баз создавать не придётся – учения можно будет объяснить намерением научить кубинцев владеть российским оружием для защиты демократии Венесуэлы и Кубы от агрессии США.

Недавно политолог Антон Бредихин заявил, что Россия может перебросить свои ядерные ракеты на Кубу. Это станет инструментом давления на США.

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