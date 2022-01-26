Телефонные переговоры между президентами РФ и Кубы Владимиром Путиным и Мигелем Диасом-Канелем были посвящены вопросам стратегического партнерства двух стран. Политолог Антон Бредихин предполагает, что в ближайшее время вполне могут появиться важные новости по этой теме.

Он напоминает, что Вашингтон упорно тянет время и не дает ответ РФ на ультиматум по гарантиям безопасности. Кроме того, США и НАТО уже пересекли несколько красных линий, очерченных Москвой, поэтому и она в ответ вполне может сделать то же самое. К примеру, повторить операцию «Анадырь» с переброской своих ядерных ракет на Кубу.

Бредихин, слова которого приводит портал «ПолитРоссия», отмечает, что на старых советских базах этой страны давно обосновался Китай, однако это не означает, что РФ не сможет разместить там свое ядерное вооружение. Это станет мощным инструментом давления на США, которые слишком увлеклись игрой в однополярный мир.

Политолог также предположил, что президенты обсудили возможность вхождения Кубы в ОДКБ, однако отметил, что стоит подождать, пока появятся подробности их переговоров.