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В Германии заявили, что быстро найти альтернативу энергетическому сырью, которое в настоящее время поставляется в страну из России, не получится. Об этом рассказывает «ПРАЙМ» со ссылкой на издание Welt.

Как сообщил эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов Мартин Пайн, из России поставляется много энергоресурсов и найти им замену в необходимых объёмах и за кратчайший срок не выйдет. Указывается, что из РФ поставляется 34% импорта нефти, 50% импорта газа и 45% импорта угля. Невозможно быстро найти замену для такого количества поставок энергоресурсов.

Кроме того, специалисты указали, что альтернативу для замены газа для использования и в промышленности и для отопления также найти весьма затруднительно и эти возможности довольно ограничены.

Недавно мы сообщали, что в Германии не собираются останавливаться от планов по запуску газопровода “Северный поток-2” даже в том случае, если между Россией и Украиной начнётся война. Однако, как было заявлено, газ по трубе не пойдёт.

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