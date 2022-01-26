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ФРГ не намерена отказываться от планов по запуску газопровода “Северный поток – 2” даже если Россия вторгнется на Украину и в отношении Москвы будут введены санкции. Тем не менее газ по трубе не пойдёт. Об этом пишет немецкая газета “Bild”. 

По данным издания, позиция немецких властей прозвучала на встрече с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом во время его визита в Берлин. Такая постановка вопроса не удовлетворила американцев, однако на стороне немецкой администрации серьёзная поддержка в парламенте, отвечает издание.  

Газопровод “Северный поток – 2” из России в Европу уже построен, но не запущен в эксплуатацию. Он проходит сертификацию в Германии. О возможных санкциях в отношении российской газовой трубы в связи с эскалацией напряжённости на границе с Украиной говорили неоднократно. Однако в Москве призывают не упоминать его в таком свете, поскольку это взаимовыгодный коммерческий проект, как для России, так и для Европы. Поэтому его политизация недопустима, считает российская сторона.   

 

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