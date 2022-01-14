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Россия намерена увеличить численность войск на западных границах до 500 тысяч человек. В настоящий момент в социальных сетях появляются фото- и видеоматериалы, подтверждающие переброску военнослужащих и техники с востока, что говорит о серьезных рисках возможной агрессии Североатлантического альянса.

На видео и фото, представленных поратлом Avia.Pro, зафиксирована масштабная переброска техники. К западным границам движутся целые эшелоны с танками и реактивными системами залпового огня, артиллерийскими установками и инженерными машинами, военными грузовыми авто и прочим. Все это призвано обеспечить безопасность РФ в случае гипотетической войны с НАТО.

Не исключено, что отправка войск к границам Альянса – это тот самый военный ответ на отказ принимать условия Москвы по гарантиям безопасности. В то же время Россия вряд ли станет сама нападать на европейские государства и Украину, так как это не в ее интересах. Она просто предпринимает меры для защиты от агрессии.

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