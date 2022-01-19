Россия пригрозила «военно-техническим» ответом за неудовлетворенные требования к США и НАТО по гарантиям своей безопасности. Что это может означать на практике, рассмотрел в авторитетном американском издании Bulletin of the Atomic Scientists эксперт-ядерщик Павел Подвиг, бывший выпускник и научный сотрудник МФТИ, ныне проживающий в Женеве. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Недавно Россия представила Соединенным Штатам и НАТО два проекта договоров, в которых изложено видение Москвы о «железных» гарантиях безопасности для себя. Особенностью этих требований была их срочность и тот факт, что они были сделаны на фоне, как представляется, значительной концентрации военной техники на западе России.

В остальном ключевые пункты проектов договоров не совсем новы. И их силовой характер, похоже, привел к встрече на высоком уровне между американскими и российскими дипломатами, за которой последовало заседание Совета Россия-НАТО и дискуссия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Учитывая продолжающееся недовольство Москвы тем, что ее не слышат, это было немаловажно. Но ни одна из этих встреч не дала ощутимого результата. И пропасть между позициями сторон практически по всем вопросам вряд ли скоро удастся преодолеть.

Формально разговор еще не завершен, так как Москва ждет официального встречного предложения от США и НАТО. Но вряд ли ответ удовлетворит Кремль. Западные дипломаты выразили заинтересованность в обсуждении таких элементов предложения, как ограничения на военные учения и размещение ракет. Однако Россия настаивает на том, что ее проекты соглашений «неделимы»: принимайте их целиком или отставьте.

“Возможно, что Москва лишь начала с заведомо жесткой переговорной позиции. Однако нельзя исключать, что это твердое последнее слово. Россия заявила, что если попытка получить гарантии не удастся, она готова «принять соответствующие военно-технические ответные меры» в ответ на «недружественные шаги» Запада”, – пишет Павел Подвиг.

Российские официальные лица были осторожны в отношении подробностей, заставляя всех гадать, что это могут быть за меры. Многие варианты Москвы связаны с трудным политическим выбором или рискованными или дорогостоящими инвестициями и поэтому, вероятно, непрактичны. Но один вариант – развертывание баллистической ракеты средней дальности, которая сможет достичь любой точки Европы, – представляется возможным и опасным, даже если в конечном итоге он приведет к обратным результатам.

Теперь, когда Договор о РСМД больше не действует, такая ракета не ограничивается никаким соглашением. Скорее всего, это будет вариант, ранее известный как РС-26 «Рубеж» – баллистическая ракета, использующая только две первые ступени межконтинентальной РС-24 «Ярс». Эта ракета была успешно испытана в период с 2011 по 2015 год, но Россия не стала принимать ее на вооружение.

Если она снова появится сейчас, ее безусловно объявят «новой ракетой», во избежание конфликта с положениями действующего нового договора по СНВ. И она будет играть примерно ту же роль, что и SS-20 около четырех десятилетий назад – баллистической ракеты с ядерным вооружением, которая может угрожать всей Европе.

Однако, в отличие от того времени, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО будут иметь ограниченные возможности ответить тем же. Альянс уже объявил, что «не намерен размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе» – обещание, которое он наверняка сдержит, поскольку это политически неосуществимо. Россия, конечно, публично возражала бы (и уже возражала), если бы США развернули в Европе новые неядерные ракеты, но и знала бы, что такая угроза не сравнима с ядерной.

И все же Россия вряд ли может одержать верх в этом споре. Да, европейские страны НАТО могут оказаться в довольно сложной ситуации, но безопасность России тоже вряд ли улучшится. Если и есть какой-то урок из Евроракетного кризиса 1980-х годов, так это то, что в подобной конфронтации не бывает победителей.

Популярное западное мнение предполагает, что Советский Союз был посажен за стол переговоров и вынужден подписать договор о РСМД (который ликвидировал СС-20) благодаря твердой позиции НАТО и размещению в Европе «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования. Но это неправильное прочтение истории. Да, «Першинги» вызывали беспокойство у СССР, но еще большее – у самих европейцев (как и СС-20, конечно). Уничтожение этих ракет не было продиктовано расчетом баланса боеголовок или времени, которое потребуется этим ракетам, чтобы достичь своей цели. Договор о РСМД был практичным, общим выражением опасностей конфронтации и готовности оставить ее позади.