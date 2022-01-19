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В Японии автомобильный паром недавно совершил рейс, при этом весь путь он прошёл в автономном режиме.

Как сообщается, испытанием системы занимались судостроительная компания Mitsubishi, а также компания Shin Nihonkai Ferry, занимающаяся морскими перевозками. В рамках программы Meguri 2040, запущенной ещё в феврале 2020 года, корабль недавно прошёл путь в беспилотном режиме. Как отмечается, он прошел расстояние в 240 километров. Длина корабля составляет 222 метра.

Разработкой навигационной системы Super Bridge-X занималась компания Mitsubishi Shipbuilding. Навигация помогает судну выявлять препятствия на пути и совершать обход. Кроме того, судно может само пришвартовываться. На судне также имеются инфракрасные камеры, которые позволяют определять наличие других кораблей поблизости даже при плохой видимости.

Отмечается, что скорость передвижения корабля составила 48 километров в час.

Недавно мы сообщали о том, что в Японии намереваются развивать отношений с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

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