Замкомандующего украинских ВМС Андрей Тарасов придумал новый сценарий «нападения России» на Украину. На этот раз «вторжение» должно произойти с моря. Москва, по словам высокопоставленного военного, не просто так перекрыла для судоходства отдельные зоны в акватории.

Эта блокировка осуществлялась под видом учений, но утверждать, что это не подготовка к вторжению, нельзя. Россия якобы собирается высадить на украинское побережье своих десантников, однако Киев уже готов к подобным ее действиям.

В последние годы он активно занимался возрождением флота, расставлял по берегам Азовского и Черного морей артиллерийские установки, а также осуществлял подготовку морской пехоты. Все это позволило достичь цели – обеспечить безопасность побережья и противостоять возможному вторжению.

При этом Тарасов отметил, что уровень подготовки российских военнослужащих, которые могут быть отправлены на эту гипотетическую операцию, весьма высок, так как они регулярно проводят маневры на крымских и других полигонах страны.