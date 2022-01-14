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Численность военной группировки Североатлантического альянса за 21021 году увеличилась с 20 до 40 тысяч военнослужащих, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит издание EADaily, которое анализирует текущую ситуацию в регионе.

Авторы напоминают также заявление бывшего советника президента США Джона Болтона о необходимости запретить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», а также нагнать еще больше натовских войск на границу Беларуси и РФ.

Такие действия Соединенных Штатов не дают им превосходства над Россией, несмотря на все старания. Однако они негативно влияют на ситуацию во всем мире, разрушают с трудом достигаемую стабильность. Авторы напоминают недавно появившуюся карту размещения войск НАТО у российских границ. Выяснилось, что там собраны все кому не лень, включая даже такие страны-карлики, как Люксембург и Литва. Но на этом фоне Запад продолжает вопить об исходящей от РФ опасности, о том, что «одну из темных ночей» в период от января до мая неизвестно какого года Европу захватят «бурятские бронекавалеристы».

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