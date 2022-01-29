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Британец, который публиковал фотографии детей на сайте для педофилов, стал преподавать в университете.

Как сообщается, в 2018 году школьного учителя Стивена Биркетта отстранили от преподавательской практики. Причиной стало то, что он не менее двух раз выкладывал фотографии учеников на сайте. Этот сайт, как уточняется, использовали педофилы и Биркетт об этом знал.

Отмечается, что опубликованные им фото не несли сексуального подтекста – ученики были облачены в школьную форму. Взял фото Биркетт со страниц учеников в Facebook.

Сейчас выяснилось, что сайт являлся российским. Кроме того, оказалось, что Биркет является преподавателем на историческом факультете Ланкастерского университета. На должность он вступил в 2019 году, об этом сообщили в учебном заведении. Также было заявлено, что у Биркетта нет проблем при обучении студентов.

Недавно мы сообщали, что в США призвали перестать осуждать педофилов. Как было заявлено, педофилия является сексуальным расстройством.

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